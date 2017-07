Calciomercato Lazio, Falcinelli si propone: "Sarebbe un sogno"

09:27 Condividi Chiudi

Falcinelli è finito nel mirino della Lazio, lui ne è fiero: "Sarebbe un sogno, ora però penso al Sassuolo". Djordjevic verso l'addio.

Il prossimo impegno dell'Europa League obbligherà la Lazio ad agire sul mercato alla ricerca di una punta che possa affiancare Immobile: l'addio sempre più probabile di Djordjevic, accostato all'Olympiakos, è un segnale inequivocabile che qualcosa in entrata dovrà esser fatto.

Tra i nomi seguiti dal ds Igli Tare figura anche Diego Falcinelli, reduce da una stagione super con la maglia del Crotone e rientrato al Sassuolo, società proprietaria del suo cartellino.

L'attaccante umbro ha dimostrato di gradire la destinazione capitolina, come dichiarato a 'Sportitalia': "Udinese e Lazio sono due grandi società, ora però penso solo al Sassuolo. Inzaghi dice che mi vedrebbe bene con Immobile? Ne sono lusingato, si tratterebbe di un sogno visto che parliamo di una delle migliori squadre d'Italia. Sarebbe un'opportunità da sfruttare con grande serenità".

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', pedina di scambio con il Sassuolo potrebbe essere Cataldi: il 22enne centrocampista sembra però destinato per ora al Benevento, deciso ad acquistarlo con la formula del prestito secco come fatto dal Genoa a gennaio.

Per l'attacco la Lazio continua a sondare anche l'iraniano Sardar Azmoun, conteso da Rostov e Rubin Kazan: a frenare i biancocelesti non sarebbe la sua valutazione (tra i 10 ed i 12 milioni di euro) ma la possibilità che subisca una squalifica di due anni qualora venisse cancellato il suo contratto con il Rostov. Occhio anche a Cafù del Ludogorets, sondato già in passato e a Gaston Pereiro del PSV.

L'articolo prosegue qui sotto

A centrocampo sembra sfumare l'arrivo di Camacho, sempre più vicino al Wolfsburg dove sostituirà Luiz Gustavo, passato al Marsiglia. Alla Lazio è stato proposto Santiago Colombatto, rientrato al Cagliari dopo il prestito in Serie B col Trapani.