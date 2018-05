Calciomercato Lazio, Eder Militao è il dopo De Vrij

Il ventenne centrale brasiliano Eder Militao è l'obiettivo numero uno della Lazio: contratto in scadenza a gennaio, ma può arrivare subito.

Passato, presente e futuro. Stefan De Vrij è stato protagonista di Lazio-Inter prima che venisse disputate, durante e probabilmente lo sarà anche nei ricordi dei tifosi di entrambe le squadre. Giocherà in nerazzurro, con la società biancoceleste che pensa come sostituirlo già in questi giorni: primo nome, Eder Militao.

Secondo Sky Sport, infatti, il centrale brasiliano è in cima alla lista dei desideri di Tare per il prossimo e imminente calciomercato: classe 1998, possente difensore di 197 centimetri, gioca nel San Paolo con un contratto in scadenza a gennaio 2019.

Ciò nonostante il ds della Lazio Tare si sta muovendo con l'intermediario Bertolucci, così da portare Eder Militato nella Capitale già nella sessione estiva di calciomercato per farne immediatamente il post De Vrij. Il ventenne verdeoro può essere inoltre utilizzato come esterno di difesa.

Su Eder hanno messo gli occhi anche altre big del continente, tra cui il Manchester City: la Lazio sembra però essere in prima fila, decisa a portarlo in biancoceleste prima che le milionarie partecipanti alla Champions League facciano sul serio.

In passato Eder Militao sembrava essere una priorità per il Manchester City: nel corso delle ultime settimane invece Guardiola ha messo nel mirino altri giocatori, accantonando, almeno per ora, la possibilità di spendere 25 milioni di euro per il giocatore del San Paolo.

La Lazio, quinta in campionato e dunque qualificata ai gironi di Europa League, ha messo nel mirino anche Lichtsteiner, in uscita dalla Juventus, e Bamba, duttile attaccante del Saint-Etienne che potrebbe arrivare in caso di addio da parte di Nani, per nulla sicuro di rimanere in biancoceleste.