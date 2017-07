Calciomercato Lazio, da un Lucas all'altro: Leiva il dopo Biglia?

La Lazio potrebbe aver individuato il sostituto di Lucas Biglia, vicino al Milan: prende quota Lucas Leiva, attualmente svincolato.

Ha già effettuato le visite mediche per conto della Lazio in vista della prossima stagione, ma la faccia di Lucas Biglia era tutta un programma, quella di uno che sa bene di essere ad un passo dall'addio: il suo futuro sembra essere al Milan, che continua a trattare con un irremovibile Lotito.

La distanza tra domanda (20 milioni) ed offerta (17) pare essersi assottigliata e dalle parti filtra un moderato ottimismo su una chiusura positiva dell'operazione, tanto che in casa Lazio hanno già iniziato a sondare qualche possibile sostituto del regista argentino.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', si potrebbe passare da un Lucas all'altro: sta prendendo quota il nome di Lucas Leiva, centrocampista classe 1987 attualmente svincolato dopo l'esperienza decennale con la maglia del Liverpool.

Il brasiliano arriverebbe dunque a parametro zero e la spesa riguarderebbe solamente il suo ingaggio che potrebbe essere pari a 3 milioni a stagione, quasi lo stesso percepito attualmente da Biglia.

Chi soffre di 'mal di pancia' acuto è invece Keita Balde, autore ieri di ben sei reti nel 16-0 rifilato ai dilettanti dell'Auronzo: la trattativa per un eventuale rinnovo si è arenata da tempo. Qualche settimana fa l'unica reale trattativa per una sua cessione, al Milan, mentre con il Chelsea non ci sono mai stati contatti approfonditi.

Chi potrebbe essere ancora interessato al senegalese è la Juventus, che però ragiona in ottica futura: l'intenzione dei bianconeri sarebbe quella di puntare sul giocatore a partire dal prossimo anno, quando scadrà il suo contratto con la Lazio e si libererà a parametro zero.

Sul fronte entrate i biancocelesti continuano a trattare per l'attaccante iraniano Azmoun, il cui cartellino è conteso da Rostov e Rubin Kazan: la sentenza della FIFA a riguardo dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Occhio anche a Falcinelli: secondo 'Il Messaggero' il Sassuolo chiede non meno di 12 milioni per il suo cartellino.