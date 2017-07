Calciomercato Lazio, Caceres al Verona: domani le visite mediche

Per poter sfruttare lo 'slot' di extracomunitario con Azmoun o Caicedo, la Lazio rileverà Caceres insieme al Verona. Domani le visite mediche.

Martin Caceres al Verona, poi alla Lazio da gennaio 2018. O forse da giugno. E' la mossa di Lotito per assicurarsi l'uruguagio e non sprecare la chance di ingaggiare un attaccante (l'iraniano Azmoun o l'ecuadoregno Caicedo), nel mezzo la preziosa sinergia con gli scaligeri.

A svelare il piano biancoceleste è il 'Corriere dello Sport', che spiega come la Lazio abbia trovato l'accordo con l'ex Juve (svincolato) ma che non può tesserarlo per tener libero lo 'slot' di extracomunitario.

Motivo? L'acquisto di una punta, che andrà a riempire tale casella e col tesseramento di Caceres in estate non potrebbe più arrivare alla corte di Inzaghi. Ecco spiegati i 6 mesi in 'parcheggio' al Verona, al minimo federale, prima di approdare nella Capitale.

Tutto dipenderà dall'esito delle visite mediche alle quali secondo 'Sky Sport' si sottoporrà il sudamericano nella giornata di giovedì. In cambio la Lazio girerà all'Hellas Kishna in prestito: il Benevento si avvia ad incassare la beffa.

Infine, a proposito di reparto offensivo, la 'Gazzetta dello Sport' pone all'attenzione il nome di Yacine Brahimi: centrocampista fantasioso classe '90 del Porto, costa 18 milioni.