Calciomercato Lazio: Barcellona su Luis Alberto, Gomez il rinforzo per gennaio?

Il Barcellona vede in Luis Alberto l'erede di Iniesta e lo segue per l'estate, intanto per gennaio la Lazio pensa al milanista Gustavo Gomez.

Il mondo capovolto è quello di Luis Alberto, passato in soli dodici mesi dall'essere considerato il bidone di mercato dell'estate 2016, all'essere diventato uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Il titolo di "Giocatore del mese", appena assegnatogli dalla Lazio per lo straordinario mese di novembre dello spagnolo, è solo l'ultimo dei riconoscimenti che gli sono stati attribuiti dall'inizio della stagione ad oggi.

Andando a ritroso, quello che solo l'anno scorso i tifosi della Lazio chiamavano Lupo Alberto, come lo sfortunato personaggio del fumetti, aveva conquistato la convocazione nella nazionale di Lopetegui, con debutto nella partita amichevole giocata contro la Russia e una maglia da titolare nella Lazio, quella che dallo scorso luglio gli ha cambiato la vita.

Il primo a credere nel riscatto di Luis Alberto è stato Simone Inzaghi. In estate infatti era arrivata un'offerta dalla Turchia di 4,5 milioni di euro, poco meno di quanto lo aveva pagato la Lazio un anno prima per prenderlo dal Liverpool grazie all'intuizione di Tare. Ed era stato proprio il direttore sportivo biancoceleste a prendere in considerazione la cessione visto lo scarso impiego del giocatore.

Ne ha parlato con Inzaghi, ma l'allenatore ha bloccato tutto sul nascere. Era appena andato via Biglia e in ritiro, senza altri centrocampisti di qualità, lo stava provando con insistenza da regista. Da lì in poi Luis Alberto ha finalmente dimostrato tutte le sue qualità e da quel giorno nessuno lo ha mai più insidiato per strappargli la maglia da titolare. Da regista, da mezzala o da seconda punta, ruolo in cui lo sta utilizzando la Lazio con maggiore continuità.

Le prestazioni dello spagnolo non hanno lasciato indifferente nemmeno il Barcellona che, attraverso i suoi scouts, è andato a seguirlo con attenzione in tre partite dall'inizio della stagione, ultima tra tutte quella contro il Torino dove Luis ha segnato un altro gol bellissimo. Addirittura l'idea del Barça sarebbe di farlo crescere alle spalle di Iniesta per prendere il suo posto quando quello che è considerato da tutti uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio deciderà di ritirarsi.

Chiaro che il club blaugrana non possa sbagliare questa mossa, ma comunque tra i tanti profili valutati, sta studiando anche i progressi di Luis Alberto, che chiaramente la Lazio non lascerebbe andare via fino al termine della stagione e anche in quel caso, se fosse, Lotito se lo farebbe pagare a peso d'oro.

Un'operazione che invece i biancocelesti stanno pensando di fare già a gennaio riguarda Gustavo Gomez. Vero che la difesa verrà completata con l'arrivo di Caceres, già concordato con il Verona. La Lazio però, anche in previsione di movimenti futuri e considerando che la questione del rinnovo di De Vrij non è ancora decisa, sta valutando la possibilità di acquistare subito un altro centrale.

Peraltro prima di passare al Milan, il paraguaiano, seguito con attenzione anche dal Boca Juniors e dal Cerro Porteno, era stato trattato segretamente da Igli Tare che poi si era ritirato perchè il prezzo del difensore del Lanus era salito oltre gli 8 milioni di euro e le aspettative biancocelesti. Ora che con i rossoneri sta giocando poco o hulla, il discorso potrebbe riaprirsi.