Calciomercato Lazio, Badstuber ammicca: "Ho sentito grandi cose"

In scadenza il 30 giugno con lo Stoccarda, Holger Badstuber potrebbe essere il sostituto di de Vrij alla Lazio: "Ci ha giocato Klose, la conosco".

Ora che gli infortuni lo stanno finalmente lasciando in pace dopo anni di tormenti, Holger Badstuber può finalmente guardare davanti a sé. E a una prospettiva che potrebbe diventare sempre più concreta col passar delle settimane: l'approdo in Serie A.

C'è infatti l'ex difensore del Bayern, che dalla scorsa estate veste la maglia dello Stoccarda, nel mirino della Lazio. Potrebbe essere dunque lui il sostituto di Stefan de Vrij, che ha già annunciato l'addio a parametro zero a fine stagione. Dettaglio da non sottovalutare: anche Badstuber va in scadenza il 30 giugno e dunque, dal 1° luglio, sarà libero di accasarsi dove vorrà.

"L’estero mi affascina - dice il tedesco, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' - Squadre di tradizione che giocano in campo internazionale sono stimolanti. Alla Lazio ha giocato il mio amico Klose quindi conosco la realtà. Lui si è trovato bene nella città, nel club e si è legato ai tifosi. Ho sentito grandi cose sulla Lazio".

Se una trattativa con i biancocelesti esiste, però, Badstuber non ha per il momento intenzione di renderla pubblica: "Per rispetto dello Stoccarda, con cui devo ancora raggiungere obiettivi importanti, non parlo di nessuna trattativa".

Dopo la Germania, dunque, il futuro sarà in Italia? "Ho esperienza e ho vinto, ma si può sempre migliorare - risponde Badstuber - La Serie A tatticamente è avanti, i difensori imparano. Lazio, Roma e Juve in Europa stanno facendo molto bene".