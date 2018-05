Calciomercato Juventus: trattativa a oltranza per Perin

Nuovo contatto con il Genoa a margine dell'assemblea di Lega: parti al lavoro per trovare l'intesa economica. Nuovo incontro in settimana.

La Juventus si appresta a vivere una settimana calda. D'altronde, il mercato non concede distrazioni. Saranno gli attimi di Emre Can, che nei prossimi giorni sbarcherà a Torino per iniziare un'avventura professionale rigorosamente a tinte bianconere.

Copione analogo per Matteo Darmian, pronto a lasciare il Manchester United per sposare la causa dei campioni d'Italia, i quali verseranno 13 milioni nelle casse dei Red Devils. Altro giro, altro nome rovente: Mattia Perin.

Il 25enne portiere di Latina, secondo i piani ideati per lui dagli uomini della Continassa, dovrà coprire le spalle di Wojciech Szczesny. Il contratto è già pronto – 2,5 milioni netti a stagione per cinque anni – uno stipendio importante per un estremo difensore dall'affidabilità garantita. La Juventus, a margine dell'odierna assemblea di Lega, ha avuto modo di fare nuovamente il punto di situazione con il Genoa, senza però ancora chiudere l'operazione.

Insomma, bisogna limare qualcosa tra domanda e offerta. I campioni d'Italia, considerando il contratto in scadenza nel 2019, non vogliono andare oltre i 10 milioni. Il Grifone, dal canto suo, ne vorrebbe 18. E si continua a trattare. La sensazione è che, in affare separato, una contropartita tecnica potrebbe sbloccare l'approdo di Perin alla corte della Vecchia Signora. Di sicuro, entro venerdì, un nuovo incontro andrà in scena e sarà verosimilmente risolutivo.

I rossoblù vedrebbero di buon grado il ritorno di Stefano Sturaro, che però percepisce un ingaggio fuori portata per il club di Enrico Preziosi. Sul 25enne centrocampista sanremese, inoltre, è vivo l'interessamento della Liga: Villarreal e Betis sul pezzo.

Più plausibile ipotizzare un rientro di Rolando Mandragora, che ha avuto modo di vestire la casacca del Genoa tra settore giovanile e prima squadra, reduce da una buona stagione in prestito al Crotone. Così come resta vivo l'apprezzamento del Grifone per il baby attaccante Moise Kean, di rientro alla Juventus dopo un proficuo apprendistato conseguito a Verona. Qui, tuttavia, anche la SPAL vorrebbe spuntarla.

Perin, intanto, aspetta notizie: “E' probabile che vada via – così il portiere azzurro nei giorni scorsi – anche se non si sa ancora dove. Non ho paura di giocarmi le mie carte in un top club. Fare il secondo alla Juventus? In ogni grande squadra fronteggerei un'ardua concorrenza”. Il Genoa intanto non resta a guarda. E pensa al futuro. Il dg rossoblù, Giorgio Perinetti, potrebbe decidere di scommettere su Federico Marchetti, sbarcato nella lista degli svincolati dopo mesi complicati con la Lazio. Più defilata l'idea che porta a Lukasz Skorupski della Roma.