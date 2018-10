Calciomercato Juventus, Tonali resta un'idea: Roma sul pezzo, spunta anche il Chelsea

Tra i più fulgidi talenti italiani, Sandro Tonali pregusta il grande salto. Ma la Juventus per il momento non accelera col Brescia.

La prestazioni di Sandro Tonali ormai non fanno più notizia. Qualcuno lo accosta ad Andrea Pirlo, altri non si espongono a tal punto ma allo stesso tempo credono fermamente nella bontà della materia. Perché il 18enne centrocampista del Brescia viaggia spedito verso la grande occasione. Ancora tutta da scrivere. Le società italiane osservano attentamente la crescita del diamante lombardo, così come anche all'estero le estimatrici certamente non mancano. Vincerà, come spesso accade in queste dinamiche, chi formulerà l'offerta più alta.

Il patron delle rondinelle, Massimo Cellino, ragiona attorno ai 20 milioni. Cifra indubbiamente corposa, ma che testimonia come Tonali sia diventato uomo mercato a tutti gli effetti. Nell'ultima sessione estiva, formulando offerte ufficiali e non chiacchiere, a muoversi con determinazione sono state Sampdoria e Roma. Ora, però, il quadro è cambiato e si sono aggiunte altre pretendenti. Uscendo dai confini nostrani, per esempio, il Chelsea starebbe valutando minuziosamente il fronte. D'altro canto, si sa, Maurizio Sarri riesce spesso e volentieri a estrapolare il meglio dalla linea verde.

Il Brescia non ha fretta, l'entourage del diretto interessato pure. Tonali nella serie cadetta ha ampiamente dimostrato tutto il suo valore e, proprio per questo motivo, l'approdo in un top club appare ormai un passo scontato. Detto questo, la scelta non va sbagliata. L'agente del diamante lombardo, Roberto La Florio, vuole progettare il miglior percorso possibile. Si vocifera che Inter e Milan abbiano acceso i motori, mentre resta da capire quale strategia vorrà adottare la Juventus. La sensazione è che il responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, abbia altre priorità.

In virtù di un'asticella sempre più alta, la Signora non potrebbe garantire a Tonali un inserimento immediato. Musica per le orecchie della concorrenza, che può sperare e soprattutto agire. Con Madama tanto tiepida quanto attendista.