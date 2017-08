Calciomercato Juventus, su Cancelo c'è anche il Tottenham: Madama temporeggia

I bianconeri potrebbero sostituire Lichtsteiner con un nuovo terzino: sempre viva la pista Cancelo, seguito anche dal Tottenham.

Tottenham e Juventus, recentemente, hanno dato vita ad un'amichevole disputatasi a Wembley. Presto, però, il duello potrebbe spostarsi sul mercato. Se la Vecchia Signora segue da tempo Joao Cancelo del Valencia, profilo interessante per rinfrescare la corsia destra, anche gli Spurs avrebbero acceso i motori sul medesimo fronte.

Trattativa ancora da impostare, ma queste voci fanno capire come il 23enne laterale portoghese sia seguito con estrema attenzione da diverse società. Richiesta degli spagnoli: 25 milioni.

I campioni d'Italia, per il momento, temporeggiano. Per spalancare le porte di Vinovo ad un volto fresco, infatti, la Juventus deve prima trovare una collocazione a Stephan Lichtsteiner.

Il 33enne difensore svizzero, dopo sei stagioni, rischia seriamente di salutare il capoluogo piemontese. Legato a Madama fino al 2018, l'ex Lazio starebbe valutando attentamente il suo futuro. Sondaggi nei mesi scorsi da parte di Wolfsburg e Nizza, ma presto la lista dovrebbe includere nuove società.

Dopo l'importante cessione di Kyle Walker al Manchester City, Mauricio Pochettino vorrebbe annoverare tra le sue fila un valido rimpiazzo, individuato – appunto – in Cancelo. Più defilato, invece, il Chelsea. Nonostante Antonio Conte abbia fatto seguire l'elemento lusitano, in questo momento i Blues avrebbero altre priorità di mercato.

Resta da capire, qualora il Tottenham decidesse di fare sul serio per Cancelo, come risponderebbero i campioni d'Italia. Non si registrano contatti diretti tra Juventus e Valencia. Qualche nuovo contatto con l'entourage del portoghese. Giochi completamente aperti.