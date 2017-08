Calciomercato Juventus: non convocato dall'Atalanta, Spinazzola più vicino

Il terzino umbro non è partito con l'Atalanta per l'amichevole di Valencia. Pressing bianconero, ma la Dea deve prima prendere un sostituto.

Pressing asfissiante della Juventus su Leonardo Spinazzola , pronto a lasciare l' Atalanta per ritornare – questa volta tra i grandi – in bianconero. Ovviamente, Dea permettendo. Fa rumore la mancata partenza dell'esterno umbro verso Valencia , sede dell'amichevole serale tra i padroni di casa e i ragazzi di Gian Piero Gasperini , situazione che fa capire come la permanenza a Bergamo sia tutto fuorché scontata.

I bianconeri, nonostante il prestito biennale in essere, auspicano nella fumata bianca. Il rientro di Spinazzola, abile interprete di entrambe le corsie, consentirebbe ai campioni d'Italia di poter cedere uno tra Kwadwo Asamoah e Stephan Lichtsteiner , senza escludere la doppia partenza.

128 & 61 - Leonardo Spinazzola è il difensore che ha tentato (128) e completato (61) più dribbling nella scorsa Serie A. Incursore. pic.twitter.com/MQkrT3nPSJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) 11 agosto 2017

Il 24enne calciatore di Foligno attende segnali da Torino e, sebbene non abbia mai forzato con il club lombardo, spera di approdare immediatamente alla corte di Max Allegri . Ad attenderlo, inoltre, ci sarebbe già l'accordo fatto per il rinnovo fino al 2022. Insomma, a fuoco lento, la Vecchia Signora sente di essere vicina al traguardo.

Contemporaneamente, prima di dare il via libera alla partenza di Spinazzola, l'Atalanta opera per trovare un sostituto di spessore. Il nome principale, apprezzato da Gasperini, resta quello di Diego Laxalt ('93). L'esterno uruguaiano potrebbe lasciare il Genoa per una cifra vicina ai 15 milioni, richiesta ritenuta per il momento elevata dalla famiglia Percassi, ma che potrebbe scendere leggermente nei prossimi giorni. Il puzzle globale inizia a comporsi.