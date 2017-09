Calciomercato Juventus: si lavora al rinnovo di Alex Sandro

11:05 Condividi Chiudi

Il Chelsea ha tentato di assicurarsi Alex Sandro senza riuscirci, ora la Juventus lavora per prolungare il contratto del brasiliano.

La Juventus, respingendo i ripetuti assalti del Chelsea, è riuscita a trattenere Alex Sandro. Epilogo tutto fuorché scontato, soprattutto considerando il forte pressing intrapreso dai Blues. Nulla da fare per Antonio Conte, il quale negli attimi conclusivi del mercato estivo ha deciso di virare su Davide Zappacosta, preso dal Torino per giocare in entrambe le fasce.

Il 26enne laterale brasiliano è stato per diverse settimane l'obiettivo primario dei campioni d'Inghilterra, tanto da spingere patron Roman Abramovich a mettere sul piatto due proposte. La prima: 60 milioni di euro. Rifiutata. La seconda: circa 70. Stesso finale. I campioni d'Italia, dopo aver perso contemporaneamente Dani Alves e Leonardo Bonucci, non se la sono sentita di dare il via libera ad un'altra partenza considerevole, addio che avrebbe ulteriormente complicato i piani di Max Allegri per quanto concerne il pacchetto arretrato.

Detto questo, nel mese di luglio, Alex Sandro avrebbe preso concretamente in esame l'eventualità di trasferirsi oltremanica, allettato dalla possibilità di guadagnare uno stipendio da top assoluto e, parallelamente, intrigato dalla sirene del campionato – a detta di molti – più competitivo al mondo. Conte, tanto per usare uno slogan caro al suo vecchio mondo, ha tentato il colpaccio fino alla fine.

Ha vinto il muro bianconero. Ha vinto l'ad Beppe Marotta. Il modus operandi proposto dal manager lombardo è ormai chiaro: la Juventus i big non li vende, a meno che non siano loro stessi a chiedere esplicitamente la cessione. E Alex Sandro, pur non esponendosi in un senso o nell'altro, non ha mai cercato la rottura. Ecco perché, ragionando a breve e lungo termine, la Vecchia Signora ha deciso di percorrere la via del rinnovo.

La Juventus vuole blindare Alex Sandro fino al 2022, mettendo sul piatto un contratto da top player. Allontanate le sirene di mercato, la dirigenza bianconera – senza fretta – si potrà concentrare su questo argomento. Tanto per intenderci, base minima da 5 milioni netti a stagione. L'attuale scadenza non è imminente – 2020 – ma una nuova firma darebbe grande solidità al matrimonio.

Le parti si aggiorneranno nel corso delle prossime settimane. Scongiurato il pericolo saluti, gli uomini della Continassa sono convinti di poter centrare la missione; volontà di Alex Sandro, ovviamente, permettendo.