Calciomercato Juventus, si complica Emre Çan: tratta il rinnovo col Liverpool

La Juventus punta su Emre Çan, ma il tecnico del Liverpool, Klopp, la gela: "Stiamo trattando per il rinnovo e siamo fiduciosi".

Intoppo per la Juventus sulla strada che conduce al tedesco Emre Çan , jolly del Liverpool che può giocare indifferentemente da mediano davanti alla difesa o da centrale difensivo.

Il giocatore, secondo quanto rivelato dal tecnico dei Reds Jurgen Klopp , è infatti in trattativa con i Reds per il rinnovo dell'attuale contratto, in scadenza nel 2018.

"Siamo in trattative con Emre Çan, - ha dichiarato l'allenatore tedesco ai microfoni di 'Liverpool Echo' - e in questo momento siamo ottimisti e fiduciosi di arrivare a un accordo".

"Questo significa che non stiamo avendo colloqui difficili, - ha aggiunto - ma finché non è tutto fatto o ci sono le firme non si può dire nulla".

"Emre - ha sottolineato ancora Klopp - è un giocatore molto importante per noi, non vogliamo vendere o perdere i giocatori titolari o a ridosso della formazione titolare".

"Emre è sicuramente uno di loro. - ha concluso il tecnico tedesco - Vogliamo tenerlo e stiamo avendo riscontri positivi nei colloqui". La Juventus, insomma, è avvisata: strappare Emre Çan al Liverpool non sarà impresa facile per i campioni d'Italia.