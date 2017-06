Calciomercato Juventus, Schick senza clausola: due giovani alla Sampdoria

Accordo raggiunto per Schick alla Juventus, i bianconeri non pagheranno la clausola ma gireranno due giovani alla Sampdoria.

Tutto fatto. Patrick Schick da ieri è di fatto un nuovo giocatore della Juventus dopo che i bianconeri hanno incontrato la Sampdoria trovando l'accordo definitivo per il trasferimento dell'attaccante a Torino.

Schick, per sua volontà, si metterà subito agli ordini da Allegri che poi valuterà se tenerlo in rosa o girarlo in prestito altrove. La cosa certa però è che la sua avventura alla Sampdoria è già finita.

La Juventus, al contrario di quanto si ipotizzava, per mantenere i buoni rapporti con la Sampdoria, secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport' non verserà la clausola rescissoria da 25 milioni di euro ma permetterà ai blucerchiati di scegliere due contropartite tecniche tra Mandragora, Romagna, Orsolini e Favilli. Ovviamente solo in prestito. Escluso invece il nome di Bentancur, che la Juventus non è intenzionata a cedere.

Schick, impegnato negli Europei Under 21 con la Repubblica Ceca, sosterrà le visite mediche solo tra qualche settimana quando i due club avranno ratificato l'accordo raggiunto sabato in Lega Calcio.

L'attaccante, inseguito senza fortuna anche da Inter, Napoli e Roma, diventerà così il terzo giocatore ceco a vestire la maglia della Juventus dopo Nedved e Grygera. E proprio Nedved sarebbe stato decisivo nella trattativa per convincere Schick a trasferirsi a Torino dove magari, nella prossima stagione, potrebbe indossare la numero 11 bianconera che fu dello stesso Nedved e oggi senza padrone.