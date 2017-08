Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Andrè Gomes

Nella caccia al centrocampista la Juventus torna a pensare ad Andrè Gomes, reduce da un'annata flop al Barcellona: 35-40 milioni possono bastare.

La Juventus torna a pensare ad Andrè Gomes. L'estate scorsa il mancato approdo in bianconero con passaggio al Barcellona, dove però ha 'toppato' e per questo diventa nuovamente un obiettivo sensibile.

Lo riporta 'Tuttosport', evidenziando il deludente impatto del portoghese con la realtà blaugrana a fronte dell'investimento 'super' compiuto per acquistarlo dal Valencia: 35 milioni, 20 di bonus e altri 15 in caso di Pallone d'Oro. Le attese, però, non sono state mantenute.

Ed ecco rispuntare la Juve, che con 35-40 potrebbe far desistere il Barça dal dare una seconda chance a Gomes: classe '93, per età e talento rientra nei piani di 'Madama' anche se tatticamente non è un mediano da piazzare a protezione della difesa.

Adattabile alla Pjanic, magari lavorandoci, rimane un profilo gradito e la voglia di riscatto può fare la differenza: l'ingaggio da 4,6 milioni, inoltre, non rappresenterebbe uno ostacolo insormontabile.

Il tutto, però, senza dimenticare la suggestione Blaise Matuidi: il 'Corriere dello Sport' parla di un summit in vista tra il suo agente Mino Raiola ed il PSG per definire il futuro del centrocampista, in scadenza nel 2018 e da tempo obiettivo della Juventus. In caso di fumata nera, il ritorno di fiamma per Gomes potrebbe finire in soffitta.