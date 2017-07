Calciomercato Juventus: Raiola lavora per Matuidi, piace Goretzka

Mino Raiola lavora col PSG per il trasferimento di Matuidi alla Juventus, i bianconeri però pensano anche al giovane Goretzka dello Schalke.

Obiettivo centrocampista. La Juventus, dopo aver sistemato il reparto offensivo con Bernardeschi e Douglas Costa, ora si concentra sull'acquisto di un giocatore in grado di assicurare dinamismo e fisicità in mezzo al campo.

Il nome più caldo, dopo la netta chiusura del Liverpool per Emre Can e considerata l'alta valutazione data a Matic dal Chelsea, in tal senso resta quello di Matuidi.

Il francese d'altronde già l'anno scorso era stato vicinissimo alla Juventus, ma allora il PSG fece muro e convinse Matuidi a restare in Francia per un'altra stagione.

Stavolta però la situazione sembra molto diversa tanto che, secondo quanto scrive 'Tuttosport', Raiola avrebbe già convinto il PSG a cedere Matuidi alla Juventus per 20 milioni di euro. PSG con cui a margine della recente amichevole, come riporta 'Il Corriere della Sera', si sarebbe parlato pure di Krychowiak.

A prendere tempo ora quindi sono i bianconeri che sperano ancora di strappare un ulteriore sconto su un trentenne in scadenza nel 2018, e nel mentre valutano le possibili alternative.

Tra queste c'è pure Leon Goretzka, vecchio pallino della Juventus e in linea con la politica di ringiovanimento della rosa adottata fin qui in questo mercato dai bianconeri.

Strapparlo alla Schalke però sarà tutt'altro che facile dato che su Goretzka c'è pure la forte concorrenza del Bayern Monaco. La strada, insomma, sembra decisamente in salita.