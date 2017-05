Calciomercato Juventus: Rafinha e Coulibaly per il centrocampo

09:37 Condividi Chiudi

La Juventus cerca rinforzi per la mediana: pronta un'offerta da 25 milioni al Barcellona per Rafinha, nei prossimi giorni incontro per Coulibaly.

Una cosa sembra chiara da tempo: è nel reparto di centrocampo che la Juventus inserirà almeno un nuovo innesto. Come riferito dal 'Corriere dello Sport', i bianconeri hanno messo gli occhi sul blaugrana Rafinha, per il quale sarebbe pronta un'offerta da 25 milioni di euro.

Il 24enne brasiliano, al momento fermo ai box per problemi al menisco, viene apprezzato molto per il suo eclettismo tattico, potendo essere impiegato sia davanti alla difesa che sulla trequarti. La Juventus ha stanziato la somma per l'affare, ora bisognerà vedere la replica del Barcellona dinanzi all'offensiva bianconera.

Marotta e Paratici sono presenti anche sul fronte interno. Entro la fine della settimana, come raccontato da 'Tuttosport', la dirigenza della Juventus avrà un faccia a faccia col Pescara per parlare di Mamadou Coulibaly: al senegalese classe 1999 sono bastate 8 presenze in Serie A per attirare l'attenzione delle big.

In Italia il ragazzo viene monitorato da Roma, Napoli, Milan e Fiorentina mentre all'estero piace a club inglesi e tedeschi, che lo hanno fatto seguire dal vivo da alcuni osservatori in diversi weekend. La Juventus era in missione a Bologna in occasione dell'ultimo turno di campionato ed ora vuole passare all'azione.

In cambio il Pescara potrebbe chiedere uno dei tanti giovani in orbita bianconera: possibile un tentativo per Riccardo Orsolini (ora all'Ascoli e bloccato dalla Juve a gennaio), ma sembra difficile che l'esterno offensivo possa ripartire dalla Serie B. Lo stesso dicasi per Rolando Mandragora, un elemento che gli abruzzesi riprenderebbero volentieri dopo averlo 'allevato'.