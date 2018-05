Calciomercato Juventus, Preziosi: "Perin sa già dove andare"

Enrico Preziosi commenta il possibile addio al Genoa di Mattia Perin: "Vuole andare altrove, la Juventus deve chiamarci. È fatta per un attaccante".

Il nome di Mattia Perin è uno di quelli più in voga in questo finale di stagione: non per le prestazioni offerte tra i pali del Genoa (comunque più che positive) ma per un suo possibile approdo alla Juventus che sembra intenzionata a puntare su di lui come vice Szczesny dopo l'addio di Buffon.

In occasione dell'inaugurazione di un locale a Genova, il presidente rossoblu Enrico Preziosi ha parlato alla stampa presente della situazione relativa al suo portiere: "La chiamata della Juventus non ci è ancora arrivata, se la faranno ci metteremo seduti ad un tavolo per discutere in caso di offerta giusta. Perin ce lo siamo goduti per 10 anni, credo che voglia andare altrove e sarebbe anche giusto".

La volontà del giocatore sarà quindi decisiva: "Non credo ci sia bisogno di un'asta, anche perché credo che Mattia sappia già quale sarà la sua prossima destinazione. Naturalmente tutto dipenderà dall'offerta ricevuta, il prezzo lo facciamo noi che vendiamo: se non ci dovesse essere un accordo economico, Perin rimarrebbe da noi".

Molto vicino al Genoa il portiere classe 1998 Vodisek, in arrivo dall'Olimpia Lubiana (seguito anche dal Napoli): "Non parlo di lui, alcune cose potremo dirle soltanto a campionato finito. Sicuramente andremo alla ricerca di un attaccante centrale se Galabinov dovesse andare via, c'è anche Rossi ma non so quanto possa giocare in quella posizione. Abbiamo sofferto troppo la mancanza dei goal a causa di un modo di giocare resosi necessario per fare punti e recuperare posizioni dopo un avvio difficile. Lo spettacolo lo vedrete il prossimo anno".

L'erede di Perin potrebbe essere Skorupski: "È un ottimo portiere ma ci sono anche altri giocatori che stiamo seguendo, non solo lui. Al momento non dico nulla, dalla prossima settimana potremo iniziare a parlare di quello che stiamo facendo".

Il primo colpo, a quanto pare, sarà in attacco: "Vogliamo due attaccanti esterni, alla Iago Falque e Perotti o anche meglio. Uno di questi è davvero vicino, penso che la prossima settimana sia ideale per far sì che svolga le visite mediche. È un giocatore straordinario".