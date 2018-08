Calciomercato Juventus, Pogba si allontana: vuole il Barcellona

Paul Pogba ha comunicato allo United di voler andare al Barcellona, con cui ha già un accordo: 100 milioni per 5 anni. Gli inglesi fanno muro.

Paul Pogba ha deciso: vuole lasciare il Manchester United. Teoricamente una bella notizia per la Juventus, che come noto non ha abbandonato l'idea di riportare a casa il figliol prodigo dopo due anni. Già, teoricamente.

Secondo il 'Daily Mail', infatti, la volontà del campione francese, reduce da un gran Mondiale e dal titolo di campione ottenuto a Mosca, è quella di trasferirsi al Barcellona. Ovvero il club che più di tutti sta tentando concretamente il colpaccio in questi ultimi giorni di mercato.

Pogba, secondo il quotidiano, ha già trovato un accordo con il Barcellona: in Catalogna, se il trasferimento si concretizzerà, guadagnerà 20 milioni di euro all'anno per cinque anni. Totale: 100 milioni di euro fino al 2023.

Il Manchester United è già al corrente di tutto: Pogba ha comunicato la propria decisione all'amministratore delegato Ed Woodward, motivandola con un rapporto sempre meno idilliaco con José Mourinho, come lui arrivato all'Old Trafford nell'estate del 2016.

Certo, non tutto è così semplice: il Manchester United non ha alcuna intenzione di lasciar partire Pogba, sia per il valore del francese che, soprattutto, per l'impossibilità pratica di trovare un sostituto in un lasso di tempo ristrettissimo. Il mercato in entrata di Premier League chiude infatti domani sera.

Ecco dunque che, come si legge sul quotidiano spagnolo 'Sport', il Barcellona si è già trovato un'alternativa: il 21enne Frenkie de Jong, talento del centrocampo dell'Ajax. Chiaro, però, come la prima scelta sia e continui ad essere Pogba, giocatore già fatto e finito a differenza dell'olandese.

In tutto questo, la Juventus osserva e monitora gli sviluppi della situazione. Ma il ritorno di Pogba, ventilato da qualche settimana, si fa sempre più difficile anche alla luce dell'ormai probabile permanenza di Pjanic. Manchester United o Barcellona: il futuro dell'ex bianconero si deciderà nelle prossime ore.