Calciomercato Juventus, Pjanic rinnova: ufficiale fino al 2023

Mancava solo l'ufficialità, dopo l'incontro positivo degli ultimi giorni tra l'entourage del giocatore e la dirigenza bianconera. Miralem Pjanic si lega alla Juventus per i prossimi cinque anni: confermato il rinnovo contrattuale del centrocampista bosniaco fino al 2023.

I’m very happy to extend my contract until 2023 with this amazing club ! #finoallafine⚪️⚫️ @juventusfc https://t.co/mQQgR0PH3H — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) 21 agosto 2018