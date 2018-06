Calciomercato Juventus, Pjaca la carta per arrivare a Milinkovic-Savic?

Proseguono i contatti tra Juventus e Lazio per Sergej Milinkovic-Savic: per i biancocelesti Marko Pjaca come possibile contropartita tecnica.

È l'uomo del momento, colui capace di spostare gli equilibri di un mercato che ha già dimostrato di raggiungere livelli astronomici in quanto a cifre: Sergej Milinkovic-Savic può essere considerato come la 'gallina dalle uova d'oro' per la Lazio, dove Lotito si sta sfregando da tempo le mani.

Il presidente biancoceleste chiede almeno 120 milioni di euro per il forte centrocampista serbo e all'asta internazionale è da tempo iscritta anche la Juventus che le sta provando tutte per cercare di strappare un sì mai arrivato: rispedita al mittente una prima proposta da 80 milioni, la 'Vecchia Signora' potrebbe inserire una contropartita.

Come riportato da 'Tuttosport', chi potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi è Marko Pjaca, da gennaio in prestito allo Schalke 04 dove però non ha brillato: appena 9 le presenze con 2 reti, in estate tornerà a Torino ma è possibile che ci rimanga per poco tempo.

Il croato (che a breve sarà impegnato al Mondiale) piace tanto a Formello e andrebbe convinto per un trasferimento che potrebbe rilanciarlo e metterlo definitivamente in luce dopo tante promesse non mantenute, soprattutto a causa della rottura del legamento crociato che ha influenzato negativamente la sua esperienza italiana.

Difficile invece che nella trattativa tra i due club possa rientrare Daniele Rugani: lo stipendio del centrale è simile a quello di Ciro Immobile (2.5 milioni), ossia il giocatore che guadagna di più tra tutti i biancocelesti.

Intanto sono sempre più vicine le visite mediche di Emre Can che firmerà un quadriennale a 6 milioni netti a stagione e arriverà da svincolato dopo l'esperienza al Liverpool. Quello di Pellegrini è un profilo che stuzzica e per strapparlo alla Roma e alle altre pretendenti servirà pagare i 30 milioni della clausola.