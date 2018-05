Calciomercato Juventus, piace Oriol Busquets: può arrivare a zero dal Barcellona

I bianconeri valutano l'acquisto del centrocampista Oriol Busquets dal Barcellona, il suo contratto con i blaugrana scade il 30 giugno.

Altro possibile colpo a parametro zero per la Juventus che, in attesa di ufficializzare Emre Can in arrivo dal Liverpool, pensa al giovane Oriol Busquets del Barcellona.

Il centrocampista, classe 1999, è reduce da un'operazione al menisco nel febbraio di quest'anno e il suo contratto con i blaugrana scadrà il 30 giugno del 2018.

Al momento però, secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo', il Barcellona non sembra intenzionato a trattenerlo e su Busquets sarebbero piombati diversi club europei.

Tra loro in pole ci sarebbe proprio la Juventus che d'altronde già in passato ha strappato giovani talenti alla cantera blaugrana, a dire la verità non sempre con troppa fortuna.

Il giovane Busquets non ha alcun rapporto di parentela con il più celebre Sergio ma ricopre più o meno lo stesso ruolo in campo.

Cresciuto nella cantera del Barça e punto di forza delle giovanili spagnole, Busquets impressiona per visione di gioco e forza fisica. Un prospetto da Juventus, insomma.