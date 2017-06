Calciomercato Juventus, per Darmian c'è l'ostacolo Mourinho

La Juventus ha inserito Darmian tra i papabili per il post Dani Alves ma Mourinho non vuole rinunciare all'ex Torino ed è pronto a dare battaglia.

Con il trasferimento di Dani Alves al Manchester City, ormai alle porte, la Juventus si è attivata alla ricerca di un nuovo laterale di grande spessore. Tra i nomi preferiti, c'è quello di Matteo Darmian, reduce da un'ottima seconda parte di stagione con la maglia del Manchester United.

Stando a quanto appreso da 'Goal', però, Josè Mourinho non è assolutamente disposto a lasciar partire Darmian e per questo è pronto a tutto pur di trattenere in squadra il 27enne nazionale azzurro, che è stato tra i migliori in campo nella finale di Europa League vinta dai Red Devils a maggio contro l'Ajax.

Mourinho, per il momento, non è affatto convinto di dare il benestare alla partenza di #Darmian. @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) 21 giugno 2017

Mourinho, che pure all'inizio della stagione non sembrava tenere in gran considerazione Darmian, è rimasto conquistato dalla determinazione dell'esterno nel riprendersi il posto in squadra.

Dopo l'acquisto di Lindelof dal Benfica, è scontato che ci saranno delle partenze nel pacchetto difensivo dello United. Ma tra queste, stando alle idee di Mourinho sul tema, non è prevista, appunto, quella di Darmian.

Il giocatore piace molto alla Juventus anche e soprattutto per la sua duttilità tattica, potendo giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. In casa bianconera ritengono di poter impiegare Darmian anche in una linea a tre. Ragionamenti per ora soltanto ipotetici: senza il placet di Mourinho, la strada per il terzino resterà sbarrata.