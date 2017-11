Calciomercato Juventus: offerto Fellaini, no di 'Madama'

Marouane Fellaini, in scadenza di contratto con il Manchester United, è stato offerto alla Juventus che ha risposto 'picche'.

Il mercato, si sa, è fatto anche di occasioni. E Marouane Fellaini, in scadenza di contratto con il Manchester United, potrebbe fare gola a diversi top club europei. Dall'Inghilterra circolano voci che vedrebbero il 29enne mediano belga in procinto di salutare i Red Devils a giugno, ovvero a parametro zero.

A tal proposito, la trattativa per il rinnovo avrebbe subito negli ultimi giorni un brusco stop. José Mourinho auspica ancora nel lieto fine, intanto però gli agenti dell'ex calciatore dell'Everton hanno iniziato a valutare piste alternative.

Fellaini starebbe maturando la volontà di salutare l'Old Trafford per misurarsi in un altro campionato. Nessuna certezza, ma ad oggi le probabilità d'addio esistono e vanno monitorate. Difficilmente, però, entrerà in gioco la Juventus. Anzi, allo stato attuale delle cose, tale eventualità sarebbe da escludere categoricamente.

La Signora, pur avendo avuto l'opportunità di approfondire l'argomento, avrebbe risposto con un educato “no, grazie”. Insomma, gli uomini della Continassa hanno altri progetti per rinforzare il centrocampo che verrà. Nel dettaglio: occhi puntati su Emre Can e Leon Goretzka, entrambi prossimi al capolinea rispettivamente con Liverpool e Schalke 04.

Anche nell'ultima finestra estiva, dando l'assoluta priorità all'acquisto di Blaise Matuidi dal Paris Saint Germain, i campioni d'Italia hanno snobbato con convinzione l'idea Fellaini. Insomma, questo giocatore a Vinovo non trova terreno fertile.

Il Manchester United, intanto, chiude le porte ad un'eventuale cessione invernale. Mossa intrapresa, appunto, per cercare di convincere Fellaini a prolungare la sua avventura sotto la guida del manager portoghese. Il futuro, comunque andrà a finire la vicenda, non sarà bianconero.