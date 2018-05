Calciomercato Juventus, occhi su Perin: offerti 10 milioni al Genoa

15:57 Condividi Chiudi

Archiviato l'addio di Buffon, i bianconeri lavorano per assicurarsi un nuovo portiere: i bianconeri per Perin offrono 10 milioni.

Aria di incontro, profumo di fumata bianca. La Juventus, in piena fase di ristrutturazione, in termini di mercato non intende tergiversare. E dopo essersi assicurata – in attesa dell'ufficialità – Emre Can in scadenza di contratto con il Liverpool, il prossimo colpo dovrebbe essere Mattia Perin. Con l'addio di Gianluigi Buffon, prossimo a firmare un biennale con il Paris Saint-Germain, la Vecchia Signora si ritrova a dover inserire un nuovo volto nel parco portieri. E, appunto, tutte le strade portano all'estremo difensore del Genoa.

La Vecchia Signora ha avuto modo di apparecchiare la tavola. Ecco perché, al momento, i campioni d'Italia hanno costruito una solida pole position. Il 25enne di Latina, reduce da un'ottima stagione – dopo tanta sfortuna – tra le fila del Grifone, potrebbe sbarcare nel capoluogo piemontese per una cifra che dovrebbe superare leggermente i 10 milioni. O meglio, questa è l'intenzione dell'ad Beppe Marotta, pronto a incontrare i vertici rossoblù per trovare la quadra definitiva. Anche perché, sullo sfondo, le spettatrici interessate non mancano: Roma e Napoli. Ma la Juventus, costantemente attratta dal made in Italy, ha effettuato uno scatto deciso e probabilmente decisivo.

La posizione del patron del club ligure, Enrico Preziosi, si sarebbe ammorbidita con il trascorrere delle ore. Dalla richiesta iniziale di 20 milioni a una pretesa inferiore. Mentre, perlomeno inizialmente, non dovrebbero essere coinvolte contropartite tecniche. Ogni riferimento a Emil Audero ('97) è puramente voluto. Il portierino di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Venezia, piace molto al Bologna.

Perin, intanto, attende notizie positive. Il suo sì alla Juventus l'ha già dato: 2,5 milioni netti annui su base quinquennale. E, soprattutto, ha fatto capire di gradire il passaggio in bianconero: “Sapere di essere un obiettivo della Juventus mi gratifica molto – ha spiegato l'estremo difensore azzurro al 'Corriere di Torino' – già questo per me è motivo di orgoglio. Affare chiuso? Non che io sappia, ma se ci fosse la possibilità andrei alla Juventus”. Insomma, Madama vede il traguardo sempre più vicino e, a stretto giro di posta, si riunirà con il Genoa – a Milano – per provare a chiudere l'affare.