Calciomercato Juventus, occhi su Andersen della Sampdoria

Joachim Andersen si sta facendo apprezzare a suon di prestazioni con la maglia della Sampdoria, la Juventus lo osserva da vicino.

Joachim Andersen, difensore centrale della Sampdoria, è arrivato l'estate scorsa dal Twente per poco più di un milione di euro. Dopo una prima stagione di apprendistato, il difensore danese si è ambientato benissimo in Italia tant'è che nell'attuale campionato ha disputato le prime otto partite sempre da titolare, non saltando nemmeno un minuto.

La difesa della Sampdoria è una delle migliori in Europa avendo subito solamente 5 reti nelle prime otto giornate di campionato. Andersen è sicuramente un giocatore molto interessante, sia per il modo in cui difende ma soprattutto per il modo in cui imposta avendo un destro molto educato. Come riporta il 'Secolo XIX', la Juventus lo sta monitorando da molto vicino.

Il presidente Ferrero, però, non ha intenzione di cedere il classe '96 nel mercato di gennaio e quindi il club bianconero si sta muovendo per l'estate, nel tentativo di portarlo a Torino il prossimo anno. La Sampdoria effettuerebbe una notevole plusvalenza come è accaduto - restando in tema di difensori - con Skriniar lo scorso anno.