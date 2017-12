Calciomercato Juventus: nuovo sondaggio della Fiorentina per Pjaca

I viola, a caccia di rinforzi, sondano nuovamente la pista che porta al croato: no dei bianconeri. Pjaca, intanto, andrà in panchina a Bologna.

Massimiliano Allegri può sorridere. Dopo un lungo stop, infatti, Marko Pjaca torna a disposizione. Musica per le orecchie della Juventus, chiamata a fare la voce grossa in tutte le competizioni. Dopo quattro partite di fila con la Primavera, impreziosite da due reti contro Milan e Verona, il 22enne esterno offensivo di Zagabria in occasione della trasferta di Bologna riprenderà ad assaporare il mondo della prima squadra. Panchina al Renato Dall'Ara e poi, probabilmente, minuti nelle gambe in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Genoa.

L'ex giocatore della Dinamo Zagabria, approdato sotto la Mole nel luglio 2016 per 23 milioni, a gennaio – nonostante diversi sondaggi – resterà nel capoluogo piemontese. Proprio come confermato nelle ultime ore dal suo agente, Marko Naletilic, a 'IlBianconero': “Non si muove da Torino, Allegri ha sempre avuto parole importanti per Pjaca e questo per il ragazzo sarà un ulteriore stimolo”.

Dunque, pur alle prese con una concorrenza corposa, il numero 20 della Signora rimarrà alla corte del tecnico livornese e si giocherà le sue carte. Il tutto, base del discorso, cercando di recuperare la miglior condizione psicofisica. D'altro canto, è risaputo, la rottura del crociato anteriore del ginocchio va sempre trattata con estrema cautela.

Tuttavia, in fase embrionale, una squadra italiana ha tentato la via del prestito biennale: la Fiorentina. Interessamento datato quello dei viola nei confronti di Pjaca. Il responsabile dell'area tecnica gigliata, Pantaleo Corvino, avrebbe voluto mettere le mani sul croato nell'ambito dell'operazione che ha portato Federico Bernardeschi in bianconero. Strada, invece, completamente in salita. E, rispetto all'ultima compravendita, non cambierà nulla anche in chiave invernale.

La Juventus considera Pjaca un autentico predestinato e, anche per questo motivo, il ragazzo di Zagabria dovrebbe entrare in lista UEFA Champions League al posto di Stefano Sturaro. Qui, però, ad oggi ancora nessuna decisione è stata presa e il tutto verrà valutato con calma. I campioni d'Italia, intanto, chiudono la porta a tripla mandata.