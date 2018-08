Calciomercato Juventus, nuova idea: Kean potrebbe restare

La Juventus potrebbe decidere di aggiungere un altro attaccante al suo parco offensivo: Moise Kean. Marotta valuta la situazione.

L'ultimo acquisto del calciomercato della Juventus potrebbe essere un giocatore che la Vecchia Signora ha già in squadra. Infatti non sarebbe un acquisto vero e proprio, stiamo parlando di Moise Kean.

L'anno scorso in prestito al Verona, con quattro goal in campionato, poi un Europeo da protagonista con l'Under 19. Adesso Raiola e la Juventus stavano cercando la migliore sistemazione per Moise Kean, ma i bianconeri, come riporta 'Tuttosport', possono averci ripensato.

La dirigenza della Juventus ha forse capito che le vere prime punte di ruolo in casa propria non sono poi così tante: c'è Mandzukic e c'è Cristiano Ronaldo, che un vero numero 9 non è (ama sempre appoggiarsi ad un giocatore in area e spesso parte dalla sinistra.

Così Moise Kean potrebbe restare a sorpresa. Fino ad ora si erano interessati a lui il Parma, il Monaco e l'Udinese, quest'ultima in modo più serio, ma ieri la situazione non sembrava essere fluida in nessuno dei tre scenari. Allora, salvo offerte convenienti a tutti, il classe 2000 potrebbe giocarsi le sue carte in bianconero e imparare dai migliori ogni giorno in allenamento.