Calciomercato Juventus, niente Spinazzola: resta all'Atalanta

Deciso il futuro di Leonardo Spinazzola: l'esterno dell'Atalanta non tornerà subito alla Juventus, ma rimarrà a Bergamo per un'altra stagione.

Ancora Atalanta nel futuro immediato di Leonardo Spinazzola. L'esterno di proprietà della Juventus, in prestito biennale alla corte della Dea, dovrebbe completare il suo percorso di crescita alla corte di Gian Piero Gasperini. Anche nelle ultime ore, infatti, il club orobico avrebbe risposto picche ai tentativi della Vecchia Signora, chiudendo di fatto la porta a tripla mandata.

Spinazzola, assieme all'altro juventino Mattia Caldara, viene ritenuto dalla famiglia Percassi un elemento imprescindibile per confermarsi in Italia e, al tempo stesso, coltivare il sogno europeo. Motivo per cui, dopo la partenza di Franck Kessié al Milan e quella probabile di Andrea Conti sempre ai rossoneri, perdere altre pedine importanti sarebbe troppo rischioso.

Anche nelle ultime ore, inoltre, le due società hanno provato a studiare qualche contropartita tecnica da inserire in un eventuale operazione anticipata. Rolando Mandragora piace molto ai lombardi, ma finirà al Genoa in prestito. Discorso analogo per Francesco Cassata, su cui è forte il pressing del Sassuolo. Mentre Riccardo Orsolini, pronto a sostenere il ritiro con la Vecchia Signora, dovrebbe passare temporaneamente al Bologna.

In attesa di fare chiarezza sul fronte Alex Sandro, dunque, la Juventus dovrebbe lasciare Spinazzola un'altra annata sotto la guida di Gasperini. La Dea ha detto no.