Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic affare solo per due: resta il Real Madrid

La chiusura del mercato in entrata della Premier toglie il Manchester United dai pretendenti a Milinkovic-Savic: partita a due tra Juventus e Real.

Ieri il calciomercato in Premier League ha chiuso i battenti, in anticipo rispetto a tutti gli altri campionati europei, inclusa la Serie A che vedrà suonare il gong venerdì 17 agosto. Una differenza temporale che può avere conseguenze anche su operazioni che riguardano da vicino i nostri club.

In particolare, l'immobilismo del Manchester United - con conseguente malessere di Josè Mourinho, che già i bookmaker di Oltremanica quotano come allenatore pronto a saltare - coinvolge due nomi di primissimo piano, entrambi accostati alla Juventus nelle scorse settimane.

Se la cessione di Paul Pogba, infatti, appare a questo punto molto improbabile, vista l'impossibilità di rimpiazzarlo in rosa, un dato ancora più certo è che i Red Devils si sono tirati fuori dalla corsa a Sergej Milinkovic-Savic, gioiello della Lazio che era finito nel mirino dello United.

Restano dunque solo due squadre in pressing sul 23enne talento serbo: la Juventus e il Real Madrid. Entrambe con le risorse per poter decidere di accontentare le esose richieste di Claudio Lotito, superiori ai 110 milioni "che rifiutai l'anno scorso".

Ma anche entrambe con la possibile necessità di dover rimpiazzare un proprio pilastro in uscita, Modric per il Real e Pjanic per i bianconeri. Quel Pjanic che in alternativa piace allo stesso Real qualora vendano Modric...