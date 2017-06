Calciomercato Juventus, Matic verso il Manchester United

15:25 Condividi Chiudi

Nemanja Matic, vecchio obiettivo della Juventus, potrebbe firmare per il Manchester United di Mourinho. Il Chelsea punta tutto su Bakayoko.

Tante voci di mercato in Premier League con il Manchester United tra i club più attivi: la squadra di Josè Mourinho sembra interessata a Nemanja Matic, vecchio pupillo dello Special One dai tempi del Chelsea. Il centrocampista serbo non interessa più alla Juventus, che lo seguiva da tempo ma che ora si è focalizzata su Steven N'Zonzi del Siviglia.

Secondo quanto appreso da Goal, il Manchester United vuole rinforzare la propria mediana con un profilo che possa adattarsi a Pogba e Ander Herrera. Nella lista di Mourinho è finito anche Fabinho del Monaco, mentre Matic vorrebbe prima capire se c'è la possibilità di un rinnovo in casa Blues.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Antonio Conte potrebbe lasciar partire il serbo nel caso in cui si concretizzasse l'accordo raggiungo con Bakayoko, che arriverebbe in Premier League dal Monaco per una cifra vicina ai 35 milioni di sterline.