Calciomercato Juventus, Matic convinto da... Allegri in Sardegna

07:57 Condividi Chiudi

Matic è il nome più caldo per il centrocampo della Juventus, una 'attrazione' corrisposta dal centrocampista serbo: c'entrano Allegri e le vacanze...

Presentato Douglas Costa, presi di fatto Szczesny e De Sciglio, la Juventus spinge per Bernardeschi ma non si fermerà certamente lì: I bianconeri continuano la loro ricerca ad un elemento di spessore a centrocampo, con il nome di Nemanja Matic che ormai è balzato in pole.

Il quasi 29enne serbo ha superato negli ultimi giorni i vari Matuidi e N'Zonzi, con Emre Can alternativa più solida. Il giocatore è chiaramente in uscita dal Chelsea, che non lo ha convocato - al pari dell'altro 'esubero' Diego Costa - per la sua tournée in Cina, e la Juventus fiuta la classica occasione di cui Marotta ha fatto un mantra.

Un'attrazione peraltro ricambiata da Matic, sul quale è da tempo forte anche l'interesse del Manchester United di Mourinho. Il giocatore avrebbe scelto la Juventus, come svela 'Repubblica', aggiungendo un retroscena succoso: il nazionale serbo è un pupillo di Massimiliano Allegri, che lo avrebbe conosciuto di persona durante le vacanze in Sardegna. Leggi di più Calciomercato Juventus, solo cash per Bernardeschi: si chiude a 45 milioni

I due si trovavano nello stesso villaggio e sono stati visti spesso chiacchierare assieme. Adesso quello che serve è una bella chiacchiera col Chelsea per trovare l'accordo sul prezzo, si parte da 45 milioni...