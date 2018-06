Calciomercato Juventus, Martial può arrivare a zero nel 2019

La Juventus valuta Anthony Martial come possibile sostituto di Higuain per l'immediato, in caso contrario già lavora per il colpo a zero nel 2019.

Lo stesso schema adottato per l'operazione Emre Çan, la Juventus potrebbe adottarlo anche per il colpo in attacco. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', i bianconeri hanno individuato nel francese del Manchester United Anthony Martial il sostituto ideale di Gonzalo Higuain, nel caso in cui 'Il Pipita' dovesse andar via nel corso dell'estate.

Martial, acquistato dai Red Devils nel 2015 per 80 milioni di euro complessivi, andrà in scadenza di contratto nella prossima stagione. Il giocatore non rientra nei piani di José Mourinho, con cui il rapporto non è dei migliori, per cui è improbabile che il club inglese gli proponga il rinnovo.

L'a.d. Beppe Marotta e il D.s. Fabio Paratici dunque, secondo il quotidiano sportivo torinese, hanno ideato una strategia che prevede un duplice scenario. Il primo è quello di portare il francese in bianconero già quest'estate. Su questa ipotesi tuttavia si registrerebbe al momento una grossa distanza fra domanda e offerta.

La Juventus sarebbe infatti arrivata a proporre una cifra fra i 50 e i 60 milioni di euro ai Red Devils, ma il Manchester United non si smuove da una richiesta fra gli 80 e i 90. Per questo motivo si fa sempre più concreto il secondo scenario, che prevede lo sbarco di Martial a Torino nella prossima stagione a parametro zero.

Nel 2019 infatti, in assenza di un rinnovo di contratto, l'attaccante sarà libero di scegliere con quale club firmare. L'interesse per Martial è concreto, e la Vecchia Signora sogna un nuovo grande colpo senza doversi svenare economicamente.