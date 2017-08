Calciomercato Juventus, Marrone richiesto da Genoa e SPAL

Luca Marrone si appresta a lasciare nuovamente la Juventus: richieste da Genoa e SPAL, sondaggi da Inghilterra e Turchia.

Non solo Tomas Rincon ad un passo dall'addio. Il mediano venezuelano, a meno di clamorosi colpi di scena, nelle prossime ore cambierà maglia rimanendo sempre nel capoluogo piemontese, abbracciando difatti il mondo Torino. Accordo definito tra Juventus e granata, giocatore ormai convinto dalla proposta di Urbano Cairo.

Una volta archiviata la partenza del martello sudamericano, i bianconeri si concentreranno su altre uscite. Titoli di coda anche per Luca Marrone, pronto a salutare nuovamente la Vecchia Signora per ottenere maggiore minutaggio altrove. Reduce da un'esperienza positiva tra le fila dello Zulte Waregem, con una Coppa di Belgio portata a casa, il tuttofare piemontese preferirebbe rimanere in Italia.

Il Genoa, sfumato al fotofinish l'obiettivo Rolando Mandragora finito al Crotone, avrebbe chiesto ai campioni d'Italia il prestito di Marrone. Sponsor: Ivan Juric. Il tecnico rossoblù, amante della tecnica e del calcio organizzato, nutrirebbe grande stima nei confronti del giocatore bianconero. Profilo ideale da alternare in cabina di regia tra difesa e centrocampo, apprezzato in passato – per via dell'elevata duttilità – sia da Antonio Conte che da Max Allegri, il quale però si ritrova tra le mani già svariate soluzioni di primissimo livello. Il Grifone chiama, Marrone potrebbe rispondere positivamente. Contatti frequenti tra le parti, risposta definitiva nei prossimi giorni.

Discorso analogo per la SPAL, alla ricerca di un giocatore con queste caratteristiche, disposta ad intraprendere la via del trasferimento temporaneo. Leonardo Semplici attende rinforzi, paletta verde per Marrone, elemento che garantirebbe ai neo promossi un deciso salto di qualità.

Se non dovesse decollare la pista italiana, Marrone potrebbe effettuare un'altra esperienza all'estero. Le offerte, infatti, non mancano. Lo Zulte Waregem starebbe spingendo per un altro prestito, così come l'Utrecht sarebbe molto interessato. Per il momento, come dicevamo, lo juventino dà la precedenza alla Serie A. Ma presto la lista delle pretendenti potrebbe allungarsi, squadre turche ed inglesi pronte ad inserirsi. Chi la spunterà?