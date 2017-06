Calciomercato Juventus, Marquinhos nel mirino: c'è l'offerta

Tutti su Marquinhos: il difensore del PSG ha ricevuto tre offerte concrete da Juventus, Manchester United e Barcellona. Non dovrebbe però andare via.

Dalla Roma al PSG, dal PSG alla conquista del mondo. È la storia di Marquinhos, che dopo aver ben figurato in giallorosso e poi anche in Francia è ricercatissimo: mezza Europa si è messa sulle sue tracce.

Secondo quanto rivelato dal portale brasiliano 'Globoesporte', Marquinhos ha infatti ricevuto tre proposte concrete in vista della prossima stagione. E, delle tre, una è arrivata dalla Serie A e in particolare dalla Juventus, che ha evidentemente pensato a lui all'interno di un progetto di svecchiamento della retroguardia di Allegri.

Le altre due offerte sono invece giunte da club che non hanno mai nascosto di desiderare concretamente Marquinhos: il Manchester United ha tentato di sedurre il PSG con 70 milioni di euro, il Barcellona con una cifra compresa tra i 40 e i 45. Leggi di più Manchester United su Marquinhos: pronti 70 milioni per il PSG

Niente da fare, però: è lo stesso giocatore a non veder di buon occhio un addio al PSG, dove è titolare, per andare in una squadra dove potrebbe avere un minutaggio minore, mettendo dunque a repentaglio la partecipazione ai Mondiali russi in programma tra un anno.

Marquinhos, in scadenza nel 2019, come sottolinea ancora 'Globoesporte' è comunque più che mai attratto dal Barcellona, dove sogna un giorno di giocare. Il momento di vestire la maglia azulgrana, però, non è ancora arrivato.