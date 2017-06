Calciomercato Juventus, Marotta: "Verratti non vale l'investimento, Iniesta impossibile"

09:25 Condividi Chiudi

Marotta boccia Verratti, chiude a Iniesta e annuncia: "Schick primo colpo Juventus, poi altri due innesti. Caldara e Spinazzola restano all'Atalanta".

Donnarumma ma non solo . Beppe Marotta è un fiume in piena, il direttore generale della Juventus gioca a carte scoperte sul tema mercato tra mosse, operazioni già chiuse e preferenze.

Lo fa intervistato da 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', immerso in un mare di nomi in cima ai quali ce n'è però uno: "Il primo colpo sarà Schick . Arriveranno lui più altri 2 innesti di qualità. Szczesny ? Stiamo lavorando in questo senso, ma niente è fatto. Douglas Costa è il profilo adatto a noi, abbiamo parlato con l’agente dopo aver avvisato il Bayern. Adesso vediamo con loro. Non ci sono state offerte. N'Zonzi ? E’ uno dei nomi, ma non vogliamo impazzire. Non abbiamo ancora parlato con il Siviglia, certo 40 milioni...".

Idee chiare su chi regalare ad Allegri, ancor di più sui calciatori fuori dalle idee della Juve: " Verratti , tra valutazione e caratteristiche, è un investimento non ci interessa. Iniesta irraggiungibile, Tolisso per caratteristiche tattiche non ci serviva".

L'asse con l'Atalanta ribolle, ma Marotta mette le cose in chiaro: " Spinazzola deve maturare bene così come Caldara , crescano tranquilli a Bergamo".

Infine il capitolo cessioni, sul quale il dg bianconero spiega: "Zero offerte per Cuadrado e Bonucci , Mandzukic e Marchisio restano. Poi dipende sempre dalla volontà dei singoli... Neto ? Per suo desiderio è sul mercato. Scambio con De Sciglio ? Dal Milan finora non è arrivata alcuna richiesta. Orsolini lo porteremo in ritiro, poi alla fine dell’estate valuteremo".