Calciomercato Juventus, Marotta su Dybala: "Vuole restare per sempre"

06:38 Condividi Chiudi

Il dg della Juventus, Giuseppe Marotta, non usa giri di parole: "Faremo di tutto per trattenere Dybala, ce lo ha chiesto lui. Alex Sandro rinnova".

Un avvio di stagione da urlo, impreziosito da ben 10 reti nelle prime sette giornate di campionato: una media incredibile quella di Paulo Dybala che, qualora dovesse continuare con questi ritmi, potrebbe davvero riscrivere il record di reti siglate in un campionato che attualmente spetta a Gonzalo Higuain (36 nella stagione 2015/2016 con la maglia del Napoli).

Numeri inequivocabili, che ovviamente hanno attirato su 'La Joya' le attenzioni di tutte le grandi d'Europa: in primis del Barcellona, da tempo innamorato del folletto argentino e che già in un'occasione si è visto respingere una maxi offerta dalla Juventus.

In occasione della premiazione di Carlo Ancelotti nella sesta edizione del 'Premio Nazionale Letteratura del Calcio' al Circolo dei lettori di Torino, il direttore generale Giuseppe Marotta ha voluto rassicurare i tifosi juventini: "Non ha prezzo e non abbiamo intenzione di venderlo".

"E' stato lo stesso Dybala - precisa Marotta - a dirci di volersi legare a vita ai nostri colori: questo vuol dire che a breve faremo un grande sforzo economico pur di trattenerlo, alla fine ce lo ha chiesto lui...".

Previsti anche altri rinnovi nei prossimi mesi: "La situazione dei giocatori in scadenza è tranquilla, andremo ad analizzare tutto col tempo visto che da parte dei giocatori, mi riferisco a Chiellini e Barzagli, c'è la volontà di continuare con noi. Alex Sandro? Rinnoverà anche lui nonostante il suo contratto attuale scada nel 2020".

Totale fiducia al presidente Agnelli: "Abbiamo presentato il ricorso perché riteniamo ingiusta la sua inibizione per un anno. Non c'è alcun rapporto con la criminalità organizzata. Le parole di Elkann? Hanno fatto piacere, rappresentano un'importante attestato di stima".