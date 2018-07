Calciomercato Juventus, Marchisio resta? "Tutto ciò che voglio"

Claudio Marchisio spinge per rimanere alla Juventus nonostante le voci di un addio: "È tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio".

Archiviato con successo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus pensa ora alle uscite che dovranno esserci inevitabilmente: oltre all'addio di Gonzalo Higuain, negli ultimi giorni si è profilato anche quello di Claudio Marchisio.

Il 'Principino' è ormai quasi un corpo estraneo negli schemi di Massimiliano Allegri, tanto che l'ipotesi di un approdo all'estero (estimatori in Giappone, Cina, Australia e Arabia Saudita, oltre al Monaco in Francia) si è fatta via via sempre più consistente.

Nella testa del 32enne centrocampista c'è però soltanto la Juventus, come testimoniato con questo post apparso sul suo profilo Twitter: "Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio! La vita è una questione di bianco e nero".

Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio!

Life is a matter of Black and White.#MC8 pic.twitter.com/2QVv2ycwUL — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 13 luglio 2018

Chissà quindi che alla fine non arrivi il colpo di scena tanto atteso dal giocatore, disposto a rimanere nonostante il suo ruolo all'interno della rosa sia stato ridimensionato a quello di comprimario. Una cosa è certa: se addio sarà, avverrà per un club estero.