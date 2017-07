Calciomercato Juventus, l'ombra del Barcellona su Bonucci

Il Barcellona pensa a Leonardo Bonucci per rinforzare la difesa: Valverde e il presidente Bartomeu apprezzano il centrale della Juventus.

Il Barcellona pensa a Leonardo Bonucci. Gli strizzano l'occhio il tecnico Valverde e il presidente Bartomeu, estimatori del difensore da anni colonna portante della Juventus.

A rivelarlo è 'Tuttosport', secondo cui oltre al Manchester City di Guardiola sul difensore è piombato anche il club catalano. Bonucci viene ritenuto uno di quelle poche pedine in grado di rinforzare la rosa blaugrana, ecco spiegata l'insidia che 'Madama' dovrà dribblare.

Sia il nuovo allenatore che il numero uno del Barça pensano a Leo, il quale al momento sembra però saldamente al centro del progetto Juve ed intenzionato a non fare le valigie. Proprio come avvenne in occasione del pressing dei Citizens, le cui avances furono rispedite al mittente.

Molto, secondo il quotidiano torinese, dipenderà dall'assalto a Marco Verratti da parte dei catalani: qualora il centrocampista del PSG non dovesse arrivare al Camp Nou, allora l'affondo per Bonucci rischierebbe di diventare realtà.

La Juventus, manco a dirlo, non ha alcuna volontà di cedere il suo pilastro difensivo anche se le vie del mercato sono infinite: nessuna trattativa in corso, ma gli estimatori non mancano.