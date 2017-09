Calciomercato Juventus, Lichtsteiner non convinto dal Besiktas: lo svizzero verso la permanenza

Nonostante il forte pressing del Besiktas e l'esclusione dalla lista Champions, Lichtsteiner non sembra convinto di lasciare subito la Juventus.

Stephan Lichtsteiner, tra alti e bassi, con la Juventus sta vivendo una storia d'amore totale. Settima stagione, quella appena iniziata, nel capoluogo piemontese. Allo stato attuale, 228 presenze maturate e 15 goal realizzati. Terzino titolarissimo nell'era Antonio Conte, meno imprescindibile in quella Max Allegri. Anche perché le primavere passano – sono 33 – e fare su e giù per la fascia non è semplice. Detto questo, gli uomini della Continassa hanno sempre creduto nelle qualità del terzino svizzero, rifiutando negli anni anche proposte importanti.

Negli ultimi tempi, tuttavia, il legame si affievolito. Prima il mancato passaggio all'Inter, poi l'esclusione dalla fase a gironi della scorsa Champions League; copione che andrà in scena anche in quella corrente. E per uno come Lichtsteiner, capitano della Svizzera, non è una situazione semplice da accettare, come ammesso tramite i suoi social ufficiali.

Qui nasce la voce Besiktas. I turchi, con il mercato aperto fino a venerdì, hanno tentato il colpaccio. Contatti con la Juventus e con lo stesso giocatore, pressing imponente nelle ultime ore. Ma che non dovrebbe sfociare nella fumata bianca. Lichtsteiner, infatti, avrebbe intrapreso la via della scadenza naturale del contratto – 30 giugno 2017 – decidendo così di provare ad entrare nella leggenda della leggenda puntando il settimo Scudetto. Sfida stimolante e che chiuderebbe adeguatamente un matrimonio intenso. Dopodiché, a bocce ferme, verosimilmente l'ultimo contratto della carriera da un'altra parte.

Insomma, i segnali giunti a Istanbul sono piuttosto negativi. I bianconeri di Turchia, inoltre, avrebbero optato per non effettuare un altro tentativo in giornata. Notizia positiva per Allegri, il quale in campionato potrà contare sull'usato garantito. D'altro canto, se Lichtsteiner contro Cagliari e Genoa ha fatto parte dell'assetto base, un motivo ci sarà. Ora la concorrenza è aumentata, Benedikt Howedes non è stato preso per fare numero e Mattia De Sciglio ha voglia di rilancio, ma l'elvetico non mollerà fino alla fine, rigorosamente datata giugno.