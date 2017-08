Calciomercato Juventus: Lichtsteiner è sul mercato

La Vecchia Signora, dopo aver rinfrescato la corsia con l'acquisto di De Sciglio, vuole un altro terzino destro. Lichtsteiner resta in uscita.

La sconfitta rimediata nell'amichevole di Wembley contro il Tottenham, seppur del tutto ininfluente in vista degli impegni che contano, in casa Juventus non è passata inosservata. Settimane conclusive e decisive in chiave mercato, Beppe Marotta e Fabio Paratici chiamati a puntellare la rosa. E se resta aperta la caccia al centrocampista, anche la corsia destra potrebbe presto ospitare un nuovo volto. Il 50 per cento è stato fatto rilevando Mattia De Sciglio dal Milan, adesso però l'intenzione dei campioni d'Italia sembra essere quella di voler sostituire Stephan Lichtsteiner con un profilo più fresco.

L'esperto terzino svizzero, dopo sei importanti stagioni trascorse sotto la Mole, potrebbe salutare la Vecchia Signora. Ore di riflessione, elevate possibilità d'addio. La sensazione è che, del tutto fisiologicamente, il matrimonio sembrerebbe giunto al capolinea. Da qui i sondaggi di Nizza e Wolfsburg, club che stimano Lichtsteiner e che, se dovessero aprirsi spiragli concreti, potrebbero decidere di tornare alla carica. Mentre la voce Inter, interessata ad acquistare il 33enne laterale elvetico nella passata stagione, non trova conferme.

Insomma, lavori in corso per la Juventus. Al momento, decidendo di voler rispettare il contratto, Lichtsteiner non ha avuto modo di approfondire l'eventuale nuova destinazione. Ma, come spiegavamo, presto la situazione dovrebbe cambiare. Chiaramente, fino a quando l'ex Lazio rimarrà in rosa, Madama in entrata dovrà muoversi con grande cautela, ma non è un caso che le piste Joao Cancelo del Valencia e Leonardo Spinazzola dell'Atalanta siano sempre vive.

La Dea, vantando il prestito biennale del 24enne tuttofare umbro, per il momento chiude la porta a tripla mandata. La famiglia Percassi, dopo aver venduto negli ultimi tempi diversi gioiellini, preferirebbe non apportare nuove significative modifiche nel breve termine, spalleggiando così la volontà di Gian Piero Gasperini. Il pressing della Vecchia Signora su Spinazzola resta asfissiante. Nuovi contatti nelle prossime ore. E, intanto, Lichtsteiner potrebbe cambiare aria.