Calciomercato Juventus, Keita pallino bianconero: nuova offerta

I bianconeri vogliono assicurarsi l'attaccante della Lazio: possibile una nuova proposta nelle prossime ore per cercare di sbloccare la situazione.

La Juventus non molla, anzi, rilancia. Continua il pressing bianconero nei confronti di Keita Baldé della Lazio , possibile accelerata decisiva in occasione dell'imminente Supercoppa Italiana. La volontà della Vecchia Signora è chiara: consegnare il 22enne centravanti della nazionale senegalese nelle sapienti mani di Max Allegri .

Altrettanto netto l'obiettivo da centrare per il diretto interessato: sposare il progetto bianconero. Nel mezzo l'Interesse dell' Inter , ma la sensazione è che i campioni d'Italia abbiano da tempo acquisito un rassicurante vantaggio pronto a sfociare nella fumata bianca.

Legato ai biancocelesti fino al 2018, Keita per i capitolini raffigura un caso spinoso. Il patron della Lazio, Claudio Lotito , vorrebbe ricavare da questa partenza almeno 30 milioni. Ma il capolinea contrattuale sempre più vicino, per forza di cose, cambia completamente lo scenario. Lo sa bene la Juventus, abituata ad operare all'insegna della pazienza, arrivata ad offrire – bonus compresi – circa 20 milioni pur di mettere immediatamente le mani su Keita.

L'accordo tra società ancora non c'è, ma i campioni d'Italia confidano di poter arrivare ad una conclusione positiva. Difficilmente nell'affare rientrerà qualche contropartita tecnica. S'è parlato di Stefano Sturaro , ma il centrocampista sanremese potrebbe rimanere a Vinovo considerando le partenze di Mario Lemina e Tomas Rincon.

La Lazio attende un rilancio da parte dei campioni d'Italia. E, probabilmente, così sarà. Il club torinese non vuole compiere follie per un giocatore in scadenza, ma al tempo stesso crede fermamente nella bontà del profilo, il quale sposerebbe diligentemente i meccanismi offensivi ideati da Allegri. All'occorrenza esterno d'attacco, seconda punta duttile, abile anche come prima. Keita sa fare tutto e bene; senza sottovalutare i possibili margini di miglioramento.

A fuoco lento, senza forzare nulla, si procede. I biancocelesti, ormai da qualche tempo, sono entrati nell'ordine delle idee di doversi rassegnare alla partenza di un talento che, grazie agli insegnamenti di Simone Inzaghi , è riuscito a trovare il tanto agognato salto di qualità. La Juventus, dal canto suo, pregusta un altro colpo per il reparto avanzato. Nuova offerta in arrivo.