Calciomercato Juventus, Kean al Genoa per Laxalt all'Atalanta? Così arriva Spinazzola

Spinazzola vuole solo la Juventus, l'Atalanta ha individuato in Laxalt il sostituto: i bianconeri possono acquistarlo oppure girare Kean al Genoa.

Il futuro di Leonardo Spinazzola sembra ormai scritto: l'esterno di proprietà della Juventus anticiperà il suo ritorno a Torino, 'rompendo' il prestito biennale pattuito tra il club bianconero e l' Atalanta ..

La volontà del giocatore, che ha disertato la convocazione per la trasferta di Valencia proprio per forzare la situazione, è troppo forte per essere ignorata, visti anche gli ottimi rapporti tra le società, certificate anche dall'operazione Caldara .

Dunque, dopo l'iniziale muro opposto dagli orobici, Spinazzola tornerà alla base, come ammesso alla fine da un amareggiato Gasperini , dando ad Allegri un'alternativa importante su entrambe le fasce della difesa e aprendo la strada alla probabile cessione di Lichtsteiner , mentre viene considerato incedibile Asamoah .

La chiave per risolvere la vicenda sarà, con ogni probabilità, l'arrivo a Bergamo di Diego Laxalt dal Genoa : un'operazione con regia della stessa Juventus, visto che convincere i rossoblù e soprattutto Juric a rinunciare all'uruguaiano non è semplice.

Secondo 'La Stampa', il giocatore ex Inter sarà acquistato da Madama e poi girato all'Atalanta, mentre 'Tuttosport' ipotizza un'altra soluzione sempre di stampo bianconero, ovvero il prestito di Moise Kean ai rossoblù. Operazione quest'ultima graditissima a Preziosi, ma non facile visto il pressing di molti club - in primis il PSV - per portarsi a casa il giovanissimo attaccante, senza contare che bisogna sempre passare per gli uffici del suo agente Mino Raiola.