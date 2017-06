Calciomercato Juventus, incontro con il Pescara: sul tavolo Coulibaly e Ganz

Giornata di colloqui milanesi per la Vecchia Signora: prima summit con l'Everton, poi dialogo con il Pescara. Coulibaly e Ganz i temi principali.

Giornata di incontri per la Juventus. I bianconeri, nel pomeriggio odierno a Milano, non si sono solamente limitati a colloquiare con l'Everton per discutere di Norberto Neto e Mario Lemina, bensì i campioni d'Italia hanno avuto modo di confrontarsi con il Pescara trattando due giovani: Mamadou Coulibaly ('99) e Simone Andrea Ganz ('93).

Il centrocampista senegalese, lanciato nel grande calcio dalla compagine abruzzese, convince pienamente gli scout della Vecchia Signora. E, per cercare di battere la concorrenza del Milan, i bianconeri avrebbero deciso di accelerare il fronte.

Mentre il bomber genovese, fresco di stagione non esaltante al Verona, cerca l'annata del rilancio. Su di lui è forte l'interessamento di Zdenek Zeman, abituato a valorizzare gli attaccanti, pronto a rinforzare l'organico per tentare l'assalto immediato alla massima serie.

Insomma, giornata piena per Madama. E presto, sull'asse Torino-Pescara, potrebbero arrivare importanti novità.