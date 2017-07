Calciomercato Juventus: in settimana affondo decisivo per Keita, al lavoro per Matuidi

La Juventus ha intenzione di sferrare l'affondo decisivo alla Lazio per Keita. A centrocampo la pista più plausibile continua ad essere Matuidi.

La Juventus continua a lavorare con pazienza ai suoi obiettivi di calciomercato. Marotta e Paratici sono al lavoro per cercare entro la fine della prossima settimana di gettare le basi decisive per questi ultimi due acquisti.

Per quanto riguarda l'esterno offensivo l'obiettivo è il senegalese della Lazio Keita Balde Diao. Come noto il presidente Lotito ha rifiutato la prima offerta bianconera di circa 20 milioni di euro, ne vuole molti di più nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2018.

Il giocatore, dal canto proprio, vuole a tutti i costi i bianconeri, o subito o a parametro zero l'estate prossima. Forte di questo elemento la Vecchia Signora ha intenzione di insistere con i biancocelesti. Sullo sfondo c'è l'insidia Inter, che tenterà di far cambiare idea al ragazzo sul proprio futuro.

Capitolo centrocampista. Raiola continua a lavorare con il PSG nel tentativo di abbassare la quotazione (25 milioni) di Matuidi, in scadenza di contratto anch'egli nel giugno del 2018 e non partito titolare in occasione del match di Supercoppa di Francia giocato sabato sera.

Continua ad essere difficile la strada che porta a N'Zonzi (Siviglia) ed Emre Can (Liverpool). Per il portoghese William Carvalho, sondato nel week-end, c'è la forte concorrenza dell'Arsenal.

Il Chelsea non molla Alex Sandro. Secondo quanto riportato dai media inglesi i Blues sono disposti a mettere sul piatto 70 milioni di euro ed un ingaggio super per il brasiliano, che di fronte ad un'offerta del genere potrebbe anche chiedere di andare via.

L'intenzione bianconera è comunque quella di rispedire al mittente anche questa offerta. Per non restare del tutto impreparati, in caso di addio, si continua ad insistere con l'Atalanta per anticipare di un anno l'arrivo di Spinazzola.