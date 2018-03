Calciomercato Juventus, il Valencia sulle tracce di Pjaca

20:02 Condividi Chiudi

Il Valencia sta pensando a Marko Pjaca per l'attacco: il croato è un giocatore ideale per interpretare gli schemi di Marcelino.

La Juventus lo ha girato in prestito allo Schalke 04 a gennaio, ma le prestazioni di Marko Pjaca in Germania non sono passate inosservate agli occhi di un club importante come il Valencia.

Secondo quanto scrive 'Superdeporte', il croato è finito nel mirino del club spagnolo per la prossima stagione: il tecnico Marcelino lo considera infatti un giocatore ideale per la sua idea di gioco, vista anche la duttilità nel ricoprire più ruoli a livello tattico.

In Germania Pjaca, dopo esser stato frenato nella prima parte della stagione in Italia anche a causa del grave infortunio al ginocchio subito nel marzo 2017, sta lentamente rinascendo in Germania, dove giocando in ruoli diversi (a centrocampo, da punta o da esterno offensivo) ha realizzato 2 goal in 6 presenze con il club di Gelsenkirchen.

Pjaca, che ha anche riconquistato la Nazionale, con cui giocherà i Mondiali in Russia, tornerà a Torino una volta scaduto il prestito con i tedeschi. Ma il suo agente Marko Naletilic è stato chiaro: "Non accetteremo più una stagione come questa, - disse ai microfoni di 'Sky Sport' - vogliamo che Marko sia protagonista".

Ruolo da protagonista che il Valencia è pronto ad offrirgli: gli spagnoli dovranno però convincere economicamente il club bianconero, che sul croato ha investito 23 milioni di euro.