Calciomercato Juventus, il PSG tenta Pjanic: 8 milioni a stagione

08:57 Condividi Chiudi

Il PSG avrebbe fatto pervenire un'offerta da 8 milioni all'anno a Pjanic ma la Juventus non intende cederlo. Decisiva la volontà del giocatore.

L'assalto è partito. Secondo quanto scrive 'Il Corriere della Sera' il PSG ha puntato seriamente il mirino su Miralem Pjanic tanto da mettere sul piatto un'offerta quasi irrinunciabile.

Il club di Al Khelaifi, che vorrebbe affidare la panchina a uno tra Allegri e Conte, avrebbe infatti offerto a Pjanic un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione. Praticamente quasi il doppio di quanto percepisce attualmente alla Juventus.

La società bianconera, forte di un contratto fino al 2021, sembra tranquilla e ad oggi non ha alcuna intenzione di cedere Pjanic che d'altronde deve ancora compiere 28 anni ed è appena alla sua seconda stagione a Torino.

Ovviamente, come sempre in questi casi, per l'esito dell'affare sarà decisiva la volontà del giocatore che ha già giocato in Ligue 1 col Lione e a dire il vero finora non ha mai manifestato l'intenzione di andare via.

Chiaro però che un eventuale rilancio del PSG con Pjanic e un' offerta superiore ai 50 milioni di euro per la Juventus potrebbe anche cambiare le carte in tavola. L'estate bianconera, insomma, si annuncia ancora una volta bollente.