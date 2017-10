Calciomercato Juventus, il Galatasaray annuncia: "C'è già l'accordo con Asamoah"

Sembra ormai scritto il futuro di Asamoah, sarà addio alla Juventus. Il Galatasaray spinge: "Ci riproveremo a gennaio". Sennò andrà via a zero euro.

Kwadwo Asamoah è sempre più lontano dalla Juventus, si tratta solo di capire quando il versatile centrocampista della nazionale ghanese lascerà i bianconeri per approdare al Galatasaray.

Dopo il corteggiamento non andato a buon fine nella scorsa estate, il club turco infatti è uscito allo scoperto per bocca del suo presidente Dursun Ozbek, che ha svelato come col 28enne ex Udinese sia tutto fatto.

"Abbiamo già un accordo con il giocatore - ha detto il numero uno del Galatasaray a 'Fanatik' - Nell’ultima finestra di mercato la Juventus non ha voluto liberarlo ma ripeteremo l’offerta a gennaio".

I bianconeri, dunque, si ritroveranno tra un paio di mesi davanti al medesimo dilemma: rinunciare a campionato in corso ad una alternativa importante per Allegri ricavandoci qualcosa, oppure perdere Asamoah a parametro zero l'estate prossima.