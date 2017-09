Calciomercato Juventus: il Besiktas ci prova per Lichtsteiner

Lichtsteiner, escluso dalla lista Champions, valuta il suo futuro: chiesto un biennale al Besiktas, ma potrebbe rimanere per questioni numeriche.

Il tentativo del Besiktas per assicurarsi Stephan Lichtsteiner è vero, concreto e consistente. Escluso per il secondo anno di fila dalla fase a gironi della Champions League, il 33enne terzino elvetico starebbe valutando attentamente il suo futuro. Una mossa, quella intrapresa dalla società bianconera, che ha spiazzato l'esterno svizzero, giunto alla fatidica riflessione: aspettare la scadenza di contratto – 30 giugno 2018 – oppure salutare immediatamente il capoluogo piemontese.

Di certo, intensificando il fronte nelle ultime ore, il Besiktas s'è reso disponibile ad allacciare un dialogo sia con l'ex Lazio che, ovviamente, con la Juventus. Il mercato in Turchia è aperto fino al 7 settembre e, di conseguenza, esisterebbero ancora pienamente i margini per impostare l'eventuale affare.

Lichtsteiner, per lasciare subito a Vinovo, avrebbe chiesto al club di Istanbul un biennale. Mentre la Vecchia Signora, in questo momento, starebbe analizzando numericamente la vicenda. Stephan, infatti, nelle prime due giornate di campionato ha racimolato una maglia da titolare. Ma non c'era ancora Benedikt Howedes; senza sottovalutare Mattia De Sciglio, preso in estate su volontà di Max Allegri.

Insomma, il Besiktas attende segnali definitivi. Entro domani sera, per l'appunto, i turchi vorrebbero arrivare al dentro o fuori. Opportunità per tutti?