Calciomercato Juventus, i soldi di Bonucci tutti su Matic

La Juventus è pronta a reinvestire i soldi incassati dalla cessione di Bonucci su Nemanja Matic: il Chelsea chiede 45 milioni, no per Alex Sandro.

Nonostante l'addio di un perno difensivo fondamentale come Leonardo Bonucci, la priorità della Juventus resta quella di rafforzare il centrocampo.

I bianconeri sono intenzionati a reinvestire i soldi incassati dalla cessione di Bonucci su Nemanja Matic, vecchio pallino di Allegri che lo avrebbe voluto già un anno fa.

Il centrocampista serbo non è stato convocato per la tournée del Chelsea ed è sulla lista dei partenti dopo l'arrivo di Bakayoko dal Monaco.

Matic sembrava molto vicino al Manchester United, ma i Blues non ne hanno voluto sapere di rafforzare una diretta concorrente e sono disposti a cederlo solamente all'estero.

Ci sono già stati i primi contatti della Juventus: il Chelsea, secondo 'Sky Sport', chiede 45 milioni di euro e ha provato ad inserire nella trattativa Alex Sandro (con un'offerta di 70 milioni), ricevendo un secco no dalla Juventus.

Marotta e Paratici stanno lavorando per convincere il Chelsea ad abbassare un tantino le pretese, ma la Juventus dovrà comunque sborsare almeno 40 milioni per acquistare il cartellino del serbo.

Attualmente la pista Matic pare essere quella più percorribile, con Matuidi ed Emre Can più defilati. Per il francese il PSG chiede troppo (almeno 25 milioni), mentre il Liverpool non ha intenzione di privarsi del tedesco considerando che perderà quasi sicuramente Lucas Leiva.