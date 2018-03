Calciomercato Juventus: giochi aperti per Cristante

I bianconeri sfrutteranno il nuovo impegno per osservare ulteriormente la crescita del mediano friulano, sul quale resta forte l'interesse della Roma.

Primo passo: versare 4 milioni nelle casse del Benfica per riscattare il cartellino. Secondo atto: valutare le tante offerte che arriveranno. Perché, sicuramente, arriveranno. L'Atalanta su Byran Cristante ha le idee chiare, e a tal proposito qualcosa inizia a muoversi.

Non è un mistero che in Italia, sondando concretamente l'argomento, diverse grandi società stiano pensando al 23enne di San Vito al Tagliamento. C'è la Juventus, pronta ad accrescere il tasso qualitativo del centrocampo. C'è la Roma, tenacemente propensa ad affidarsi alla linea verde. Senza dimenticare l'Inter, sorniona ma non troppo.

Cristante, alle prese con 35 presenze stagionali condite da 10 reti, piace proprio a tutti. Estero incluso. E sebbene la Dea non abbia fissato ancora una valutazione, la sensazione è che 30 milioni potrebbero non bastare. La famiglia Percassi, ormai specializzata in cessioni magistrali, punta ad ottenere il massimo. Quindi, e in tal senso Gian Piero Gasperini è una garanzia, tutto passa da un finale da urlo. I mezzi per centrare la missione – fisici e tecnici – non mancano. Il numero 4 della Dea grazie agli insegnamenti del tecnico grugliaschese è diventato una certezza del campionato italiano.

Lo sa bene la Vecchia Signora, ormai in piena confidenza con la materia, che però temporeggia. Rimanendo in tema, i campioni d'Italia hanno fissato da mesi l'obiettivo primario: Emre Can. Il metodista tedesco, in scadenza di contratto con il Liverpool, rappresenta una priorità. Parallelamente, all'insegna dell'abbondanza, l'ad Beppe Marotta dovrebbe regalare a Max Allegri un altro tassello. Il nome caldo resta quello di Lorenzo Pellegrini della Roma, acquisibile grazie a una clausola rescissoria da circa 25 milioni. Qualora quest'ultima pista non dovesse decollare, i bianconeri potrebbero decidere di virare convintamente su Cristante.

La Capitale chiama. Al di là di quanto potrebbe accadere sul fronte Pellegrini, i giallorossi lavorano per regalare ad Eusebio Di Francesco un rinforzo di lusso; individuato – appunto – nell'atalantino. Avere la meglio non sarà semplice, ma il diesse Monchi proverà a giocarsi tutte le carte a disposizione pur di mettere le mani su Bryan. Mentre, al momento, l'Inter appare in seconda fila. I nerazzurri hanno altre priorità e, nonostante detengano ottimi rapporti con l'Atalanta, contatti corposi non se ne registrano.

Nessuno è in vantaggio. La caccia a Cristante resta aperta, e riuscirà a spuntarla solamente chi si presenterà a Zingonia con l'offerta giusta. Infine, attenzione alle piste fuori dai confini nostrani; al momento non calde ma nemmeno da escludere.